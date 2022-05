LES FATALS PICARDS, 3 février 2023, .

LES FATALS PICARDS

2023-02-03 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-03

Les désormais incontournables Fatals Picards fêtent leurs 20 ans avec une tournée mondiale qui passera essentiellement par la France. Cette série de concerts exceptionnels sera l’occasion d’offrir aux spectateurs un voyage dans le temps à travers un florilège de leurs titres les plus emblématiques – La Sécurité de l’emploi, Mon père était tellement de gauche, Bernard Lavilliers, Goldorak est mort, Sucer des cailloux, Punk à Chien…, tout en défendant haut et fort les couleurs d’Espèces Menacées, leur dernier album. Le groupe profitera de l’occasion pour enregistrer un quatrième album live. Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent : le rock, la chanson française, l’humour, le second degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater en 2020 reviendrait un peu à rater sa vie… Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 : exagérer, c’est commencer d’inventer.

