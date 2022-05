Les fascinantes adaptations de l’abeille domestique à son environnement Saint-Jean-de-Luz, 11 juin 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Les fascinantes adaptations de l’abeille domestique à son environnement Jardin botanique littoral 31, rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz

2022-06-11 – 2022-06-11 Jardin botanique littoral 31, rue Gaëtan Bernoville

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Brigitte Santerre, présidente de l’association Le Rucher d’Etchebiague fera partager sa passion et ses connaissances autour de l’abeille domestique, aux enfants et aux adultes.

Jardin botanique (mairie de Saint-Jean-de-Luz) et l’association Le Rucher d’Etchebiague

Jardin botanique littoral 31, rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz

