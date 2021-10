Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans 72190, SARGE LES LE MANS LES FARIBOLES “TRACES” Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans Catégories d’évènement: 72190

Sargé-lès-le-Mans 72190 Sargé-lès-le-Mans 5 EUR Pour cette nouvelle création, nous faisons le choix de l’univers de la grotte, de l’abri en référence au ventre maternel en référence aussi à la période de la Préhistoire, celle d’avant le langage, celle où la trace n’est pas encore un mot sur un papier mais des gestes, des lumières, des éclats de couleur, de voix ou de peinture ressenties et mémorisés sensoriellement. Invitation du très jeune enfant à devenir archéologue de ces sensations sensibles avant qu’elles ne disparaissent scelia@sargeleslemans.fr Pour cette nouvelle création, nous faisons le choix de l’univers de la grotte, de l’abri en référence au ventre maternel en référence aussi à la période de la Préhistoire, celle d’avant le langage, celle où la trace n’est pas encore un mot sur un papier mais des gestes, des lumières, des éclats de couleur, de voix ou de peinture ressenties et mémorisés sensoriellement. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: 72190, SARGE LES LE MANS Autres Lieu Sargé-lès-le-Mans Adresse Rue Didier Pironi Espace Scélia Ville Sargé-lès-le-Mans lieuville 48.03552#0.24152