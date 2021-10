Glaignes Glaignes Glaignes, Oise Les farfadets “En grève” ! Glaignes Glaignes Catégories d’évènement: Glaignes

Oise

Les farfadets “En grève” ! Glaignes, 6 novembre 2021, Glaignes. Les farfadets “En grève” ! Glaignes

2021-11-06 – 2021-11-06

Glaignes Oise Glaignes 5 Pièce de théâtre des Farfadets en 3 actes de Jean-Paul Cantineaux le samedi 6 novembre à 20h30 et le dimanche 7 novembre à 15h00 à la salle des fêtes de Glaignes. Tarif adulte : 10,00€

Tarif enfants : 5,00€ Réservation au 06 11 66 15 07

Pass sanitaire et port du masque obligatoire dès 11 ans Pixabay

Glaignes

