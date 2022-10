Les fantômes sont des choses qui arrivent – contes avec Marthe Vassalo, 30 octobre 2022, .

Les fantômes sont des choses qui arrivent – contes avec Marthe Vassalo



2022-10-30 – 2022-10-30

Un empereur du XIVe siècle entend marcher dans sa chambre ; une adolescente vietnamienne noue une relation profonde avec une petite victime de guerre ; un noyé breton apparaît à sa veuve ; un russe émigré voudrait enfin savoir pourquoi tout le monde fuyait son ancien appartement ; une sexagénaire guette un signe de son grand amour… Et en tant que chanteuse traditionnelle bretonne, Marthe Vassallo interprète des chansons où de discrets fantômes ne se montrent qu’à qui sait les chercher…Y croire ou ne pas y croire ? Là n’est pas la question. Marthe Vassallo propose d’écouter, tout simplement, les histoires de ceux qui rapportent avoir rencontré des fantômes : comme des expériences humaines où se dessine le monde des vivants, leurs faims et leur générosité, les pleins et les creux de leur mémoire, leurs arrangements intimes avec la mort et les morts. Un spectacle en récits et chansons, chaleureux et émouvant, qui fait corps avec le lieu qui l’accueille. Tout public, à partir de 10 ans.

dernière mise à jour : 2022-10-19 par