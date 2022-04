Les fantômes du western Forum des images, 4 mai 2022, Paris.

Du mercredi 04 mai 2022 au jeudi 07 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 23h00

. payant 7 € tarif plein / 5,50 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Si le genre a fondé l’Amérique, il a aussi fondé son cinéma : la conquête, les frontières, la violence comme horizon. Que nous dit encore le western ? En cinquante films, exploration d’un genre qui a su s’inviter dans tant d’autres.

De La Chevauchée fantastique à La Prisonnière du désert, Les fantômes du western revisite l’histoire du genre et de l’Amérique ! L’occasion de retrouver un pur plaisir de cinéma, mais aussi de réviser quelques préjugés tenaces qui collent au genre avec ses grandes plaines, ses chevaux et ses duels. ⭐

Mais le western traverse les genres et hante aussi des films qui ne se déclarent pas comme tels.

No Country for Old Men des frères Coen, Assaut de Carpenter ou Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vidal, découvrez ces films qui reprennent la figure du cow-boy ou de la cowgirl pour les jeter dans le monde contemporain en reconfigurant les codes du western.





> DÉCOUVRIR LES CLASSIQUES DU WESTERN SUR GRAND ÉCRAN



Mercredi 11 mai

à 18h30 : La Chevauchée fantastique de John Ford

à 21h : Le Canardeur de Michael Cimino

Vendredi 13 mai

à 20h30 : L’Homme de l’ouest d’Anthony Mann

Dimanche 15 mai

à 20h30 : La Prisonnière du désert de John Ford



Jeudi 26 mai

à 20h45 : La Horde sauvage de Sam Peckinpah

> UNE SÉLECTION DE FILMS QUI REVISITENT LES CODES DU WESTERN



Mercredi 4 mai – Soirée d’ouverture

à 20h : Peaux de vaches de Patricia Mazuy

En présence de la réalisatrice

Jeudi 5 mai

à 20h30 : 3 Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh



Dimanche 8 mai

à 20h30 : Dead Man de Jim Jarmusch



Jeudi 12 mai

à 21h : No Country for Old Men des frères Coen

Dimanche 15 mai

à 18h : Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal



Mercredi 18 mai – Soirée Double mixte

à 18h30 : La Vie de Jésus de Bruno Dumont

à 20h45 : La Dernière Séance de Peter Bogdanovich



Samedi 21 mai

à 17h30 : True Grit des frères Coen

à 20h30 : Hostiles de Scott Cooper



Mercredi 25 mai – Soirée Double mixte

à 18h30 : The Rider de Chloé Zhao

à 21h : The Last Movie de Dennis Hopper



Samedi 28 mai

à 21h : Paris Texas de Wim Wenders



> LES COURS DE CINÉMA CONSACRÉS AU WESTERN – TOUS LES VENDREDIS À 18H30 GRATUIT POUR TOUS



Comment Les fantômes du western hantent-ils le cinéma ? Du 6 mai au 1er juillet, les cours de cinéma étudient le western en décryptant les codes du genre, ses acteurs fétiches, le rapport à la nature ou à “l’Autre”. Le “western au féminin” sera l’enjeu de la séance du vendredi 20 mai, suivie d’une projection du film La Dernière Piste de Kelly Reichardt.

En savoir plus

Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/les-fantomes-du-western

ABM