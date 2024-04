Les fantômes du musée Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy, samedi 18 mai 2024.

Les fantômes du musée Des bruits étranges perturbent la nuit : le musée Robert Dubois-Corneau est hanté de puissants fantômes ! Suivez-les, ils ont quelque chose à vous dire et à vous faire découvrir. Ni tout à fait un sp… Samedi 18 mai, 18h30, 20h30 Musée Robert Dubois-Corneau entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Des bruits étranges perturbent la nuit : le musée Robert Dubois-Corneau est hanté de puissants fantômes ! Suivez-les, ils ont quelque chose à vous dire et à vous faire découvrir. Ni tout à fait un spectacle, ni tout à fait un jeu d’enquête, ni tout à fait une lecture de contes, mais un peu tout ça à la fois, cette soirée placée sous le thème de l’histoire vous donnera l’occasion de vous immerger dans le passé et de croiser quelques personnages prestigieux. Il vous faudra rester attentif et participer aux événements. Il sera question de transmission, d’objets mystérieux, de révolution et d’art, mais aussi des dieux de l’Olympe, d’amour courtois et de chevaliers.

Collation offerte en fin de séance.

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 http://ville-brunoy.fr © musée Robert Dubois-Corneau

Installé dans la demeure de l’historien Robert Dubois-Corneau (1876-1951), le musée s’est constitué autour de la collection personnelle de cet amateur passionné. Peintures, dessins, gravures, sculptures et objets d’art retracent l’histoire de Brunoy et de la vallée de l’Yerres à travers un parcours muséographique consacré à la villégiature.

©Mairie de Brunoy