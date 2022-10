LES FANTÔMES DU CASTELET Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LES FANTÔMES DU CASTELET Toulouse, 28 octobre 2022, Toulouse. LES FANTÔMES DU CASTELET

18 Grande-rue Saint Michel LE CASTELET TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel

2022-10-28 – 2022-10-28

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel

Toulouse

Haute-Garonne 50 EUR 50 Il y a plus d’un siècle de malheureux innocents ont été exécutés pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Des preuves de leur innocence existent. Saurez-vous les découvrir ? Réservation obligatoire

Escape game adulte

Durée: 1h30 Préparez-vous pour une chasse aux fantômes avec le décor d’une ancienne prison qui devrait vous inspirer ! LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Ville Toulouse lieuville LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LES FANTÔMES DU CASTELET Toulouse 2022-10-28 was last modified: by LES FANTÔMES DU CASTELET Toulouse Toulouse 28 octobre 2022 18 Grande-rue Saint Michel LE CASTELET TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne