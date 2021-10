Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LES FANTÔMES DU CASTELET Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LES FANTÔMES DU CASTELET Toulouse, 31 octobre 2021, Toulouse. LES FANTÔMES DU CASTELET 2021-10-31 21:30:00 – 2021-10-31 23:30:00 LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel

Toulouse Haute-Garonne Après de longs mois de fermeture, les fantômes ont envahi le Castelet. Loin d’être tous agressifs, ils errent, s’installent, provoquant émoi et terreur auprès des visiteurs. Saurez-vous aider ces résidents à enfin trouver le repos éternel en résolvant leurs énigmes ? Bon courage… Départ toutes les 15 minutes.

Durée : 45mn

À partir de 11 ans Réservation obligatoire Soirée spéciale pour Halloween !

Mis en scène par Culture en mouvement. lecastelet@mairie-toulouse.fr +33 6 17 97 28 86 http://billetterie.castelet.toulouse.fr/content Après de longs mois de fermeture, les fantômes ont envahi le Castelet. Loin d’être tous agressifs, ils errent, s’installent, provoquant émoi et terreur auprès des visiteurs. Saurez-vous aider ces résidents à enfin trouver le repos éternel en résolvant leurs énigmes ? Bon courage… Départ toutes les 15 minutes.

Durée : 45mn

À partir de 11 ans Réservation obligatoire dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Ville Toulouse lieuville 43.58545#1.44759