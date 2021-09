Saint-brisson-sur-loire Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire Les Fantômes de Saint-Brisson Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Brisson-sur-Loire

du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre à Château de Saint-Brisson-sur-Loire

Dans la pénombre du château hanté de Saint Brisson, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles pour tenter de lever la malédiction qui frappe la forteresse depuis 800 ans ! Fantômes, épreuves, énigmes et frissons : faites preuve de courage et d’esprit d’équipe pour en venir à bout et devenez les héros du château … ou de ses cachots ! Pendant les vacances de la Toussaint, découvrez le château hanté de Saint-Brisson ! Château de Saint-Brisson-sur-Loire 9 rue du Château, Saint-brisson-sur-loire Saint-brisson-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-01T13:00:00 2021-11-01T17:00:00;2021-11-02T13:00:00 2021-11-02T17:00:00;2021-11-03T13:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T13:00:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-06T13:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-07T13:00:00 2021-11-07T17:00:00

Détails Catégorie d'évènement: Saint-Brisson-sur-Loire
Lieu Château de Saint-Brisson-sur-Loire
Adresse 9 rue du Château, Saint-brisson-sur-loire
Ville Saint-brisson-sur-loire