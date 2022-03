Les fantômes de Montmartre – visite nocturne en 1H30 Catégorie d’évènement: île de France

Les fantômes de Montmartre – visite nocturne en 1H30, 13 avril 2022, . Date et horaire exacts : Le vendredi 27 mai 2022

de 19h00 à 20h30

Le samedi 21 mai 2022

de 19h00 à 20h30

Le vendredi 13 mai 2022

de 19h00 à 20h30

Le vendredi 29 avril 2022

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 13 avril 2022

de 19h00 à 20h30

payant

Montmartre. Le Mont de Mars qui ne va pas tarder à devenir le mont des martyrs. Celui de Saint Denis, décapité, et qui, dans une représentation digne d’un film de Tim Burton, tiendrait entre ses mains sa tête coupée… Suivez le guide, pour une visite en compagnie d’autres personnages mystérieux qui hantent la butte, illustres ou inconnus. Revivez la tragédie sanglante du moulin de la galette, le génie et la folie de ses artistes (Van Gogh, Nerval…), l’ivresse des guinguettes, la légèreté des mœurs, ou encore la magie d’un Marcel Aymé passe-muraille qui traverse les murs. Nous découvrirons le rocher de la sorcière mais aussi la maison de Dalida. Sans oublier un dangereux cabaret qui deviendra le lieu de tous les canulars grâce à l’âne Lolo. Avec la pointe de mélancolie qui s’impose en évoquant le Bateau Lavoir, Picasso ou Max Jacob. Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/fantomes-de-montmartre-visite-nocturne-version-courte/ https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr Date complète :

2022-04-13T19:00:00+01:00_2022-04-13T20:30:00+01:00;2022-04-29T19:00:00+01:00_2022-04-29T20:30:00+01:00;2022-05-13T19:00:00+01:00_2022-05-13T20:30:00+01:00;2022-05-21T19:00:00+01:00_2022-05-21T20:30:00+01:00;2022-05-27T19:00:00+01:00_2022-05-27T20:30:00+01:00

