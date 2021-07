Paris Grand Palais Paris Les fantômes de Malraux – Escape game digital / jeu de piste en extérieur – sur téléphone Grand Palais Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grand Palais

Les fantômes de Malraux. 1962 : un projet urbain menace le Grand Palais de démolition. Le ministre de la Culture, André Malraux, veut le conserver mais il est seul. Les joueurs arriveront-il à sauver le monument ? Escape game digital / jeu de piste en extérieur – gratuit – pour tous – sur inscription. L’activité pourra être annulée si les consitions sanitaires l’exigent – La RmnGP ne pourra en être tenue responsable.

Gratuit – venir avec un téléphone chargé

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:30:00

