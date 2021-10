Guérande Porte Saint-Michel Guérande, Loire-Atlantique Les fantômes de la Porte Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Venez fêter Halloween à la Porte Saint-Michel avec une visite inoubliable ! Des bruits résonnent dans les salles du musée, des portes claquent, des lumières vacillent… et des voix se font entendre. Le musée serait-il hanté ? Aidez l’équipe du musée à découvrir ce que veulent ces voix, et participez activement à libérer le monument de leur présence au cours de cette visite décalée. Les personnages incarnés que vous rencontrerez au cours de votre visite vous feront (re)découvrir de manière originale l’histoire insoupçonnée de la Porte Saint-Michel. Pour qui ? ———- Pour les familles courageuses, adultes comme enfants ! **La visite est conseillée à partir de 7 ans.** Quand ? ——- Le **samedi 30 et dimanche 31 octobre** à **17h, 18h et 19h**. Durée de la visite : 45 minutes. Comment ? ——— Sur réservation au **02 28 55 05 05** ou par mail à [porte-saintmichel@ville-guerande.fr](mailto:porte-saintmichel@ville-guerande.fr).

TarifsAdulte : 6€ Enfant de plus de 6 ans : 3€ Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

