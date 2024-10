Les Fantômes de la Ferté La Ferté-Saint-Aubin, samedi 18 octobre 2025.

Les Fantômes de la Ferté

Au cours d’un parcours immersif en famille ou entre amis, vous devrez parcourir le château de la cave au grenier pour comprendre son histoire et la malédiction qui pèse dessus depuis plusieurs centaines d’années…Familles

Offrez-vous un parcours hanté au château pour Halloween !

Observation, réflexion et travail d’équipe seront nécessaires pour réussir votre quête !

Le château sera entièrement plongé dans une ambiance hantée, le parcours immersif que vous allez réaliser peut être angoissant sur certaines parties. 14.514.5 EUR.

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire laferte@tousauchateau.com

