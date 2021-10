La ferte-saint-aubin Château de la Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Les Fantômes de la Ferté Château de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Observation, réflexion et travail d’équipe seront nécessaires pour réussir votre quête. Parcours conçu à partir de la véritable histoire du domaine. Vous traverserez les siècles et découvrirez l’histoire de plusieurs propriétaires successifs de cette vieille demeure ! Infos pratiques : – ouverture tous les jours des vacances de la Toussaint de 14h à 18h – parcours conseillé à partir de 6 ans – pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans – prévoir des vêtements chauds, le château n’est pas chauffé – porte bébé conseillé – réservation en ligne obligatoire

Voir http://www.chateau-ferte.com/

Au cours d'un parcours immersif en famille ou entre amis, vous devrez parcourir le château de la cave au grenier pour comprendre son histoire et la malédiction qui pèse dessus depuis plusieurs cent…

