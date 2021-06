Paris Ateliers-musée Chana Orloff Paris Les fantômes bienveillants de la villa Seurat Ateliers-musée Chana Orloff Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les fantômes bienveillants de la villa Seurat Ateliers-musée Chana Orloff, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Les fantômes bienveillants de la villa Seurat

Ateliers-musée Chana Orloff, le samedi 3 juillet à 21:30

Depuis la villa Seurat, la nuit, on peut entrevoir les ombres des sculptures de Chana Orloff. Le 3 juillet le contact sera direct avec les fantômes bienveillants de la villa Seurat ! Dans cette maison conçue par Auguste Perret pour Chana Orloff, plus de 200 œuvres de cette artiste de Montparnasse vous attendent. La mise en lumière, en renforçant la perception des contrates, des pleins et des vides, en créant des jeux d’ombres sur les murs permet de découvrir ou de redecouvrir d’une manière ludique l’oeuvre de cette artiste qui a marqué l’histoire de l’art du XXe siècle. De préférence, merci de réserver sur le site [www.chana-orloff.org](http://www.chana-orloff.org)

Entrée libre, de préférence sur inscription sur www.chana-orloff.org

Depuis la villa Seurat, la nuit, on peut entrevoir les ombres des sculptures de Chana Orloff. Le 3 juillet le contact sera direct avec les fantomes de la villa Seurat. Ateliers-musée Chana Orloff 7 bis villa Seurat 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Ateliers-musée Chana Orloff Adresse 7 bis villa Seurat 75014 Paris Ville Paris lieuville Ateliers-musée Chana Orloff Paris