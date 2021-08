Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Les fantasmes Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy, le dimanche 15 août à 20:30

Réalisateur : Stéphane Foenkinos, David Foenkinos Interprètes : Karin Viard, Jean-paul Rouve, Ramzy Bédia, Joséphine Japy, Suzanne Clement **Synopsis** : Face à leurs fantasmes, six couples tentent d'explorer les faces cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l'accès au plaisir. Du jeu de rôle à l'abstinence, en passant par l'exhibition, six histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd'hui. Le sien mais aussi celui de l'autre… comédie française

2021-08-15T20:30:00 2021-08-15T22:00:00

