Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon LES FANTASMES Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LES FANTASMES Centre d’art et de Culture, 15 septembre 2021, Meudon. LES FANTASMES

du mercredi 15 septembre au samedi 18 septembre à Centre d’art et de Culture

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre… COMEDIE DE STEPHANE ET DAVID FOENKINOS AVEC KARINE VIARD… FRANCE – 2021 – 1H42 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T17:00:00 2021-09-15T18:45:00;2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon