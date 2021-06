Cenne-Monestiés Cenne-Monestiés Aude, Cenne-Monestiés LES FANTAISIES POPULAIRES #4 – CHAMBRE D’ECHO Cenne-Monestiés Cenne-Monestiés Catégories d’évènement: Aude

Cenne-Monestiés

LES FANTAISIES POPULAIRES #4 – CHAMBRE D’ECHO Cenne-Monestiés, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cenne-Monestiés. LES FANTAISIES POPULAIRES #4 – CHAMBRE D’ECHO 2021-07-03 – 2021-07-03

Cenne-Monestiés Aude Cenne-Monestiés Par Gilles Defacque & Arnaud Van Lancker (Le Prato / Cie Tire Laine) Nouvelle attraction littéraire expérimentale Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Cenne-Monestiés Étiquettes évènement : Autres Lieu Cenne-Monestiés Adresse Ville Cenne-Monestiés lieuville 43.33263#2.11596