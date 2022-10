Les fantaisies d’Arthur

2022-10-28 – 2022-10-28 20:00:00 20:00:00 EUR 12 12 Certes, il fait de la magie mais pas que. Certes, il fait de la Ventriloquie mais pas que. Certes, il raconte des histoires mais pas que. Certes, il fait de l’humour mais pas que. En fait, il doit être fou ce gars là

Spectacle de magie, ventriloquie et autres surprises, familial où la participation du public est importante !

Tarif unique : 12 €

Durée 60 minutes

Boissons et petite restauration sur place.



Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/les-magiciens-du-garlaban/evenements/les-fantaisises-d-arthur
tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20 https://tourisme.allauch.com/

