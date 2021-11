Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Les fanfares de Noël Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Restauration et boissons chaudes dans la cour du Château Dans la cour du Château (En cas de météo défavorable, le concert aura lieu dans une salle du Château) Quatre fanfares nantaises se relayent pendant le premier week-end des vacances scolaires : deux fois deux heures de musique chaleureuse pour bien commencer la période des fêtes de fin d’année et finir 2021… en fanfare ! Samedi 18 décembre 2021 : Fire Lips à 15h30Terminus Brass Band à 16h30 Dimanche 19 décembre 2021 : Les Carreleurs Américains à 15h30Le Grand Machin Chose à 16h30 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/les-fanfares-de-noel/

