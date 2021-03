Saint-Étienne-le-Laus Sanctuaire Notre-Dame du Laus Saint-Étienne-le-Laus Les Familiades 2021 Sanctuaire Notre-Dame du Laus Saint-Étienne-le-Laus Catégorie d’évènement: Saint-Étienne-le-Laus

En famille, se former pour agir !

——————————— Les Familiades sont une rencontre en famille et entre familles pour se former de multiples façons pour agir dans la société. Depuis 2013 et chaque été, les AFC proposent à tous de venir en famille dans un cadre exceptionnel (Sanctuaire de Pontmain, Paray-le-Monial, Montligeon, Notre-Dame du Laus…). Tout est prévu durant trois jours pour que chacun profite pleinement des interventions ou des ateliers proposés sans avoir à se soucier des soucis matériels. Des activités sont aussi proposées aux adolescents, aux enfants et aux tout-petits. **Cette année, nous nous retrouvons dans le cadre magnifique du sanctuaire Notre-Dame du Laus du 27 à 13h30 au 29 août 14h**. ### Au programme L’objectif de ce temps familiale est de vous permettre de vous former, de vous détendre et de rencontrer. Sont prévus : * des conférences

* des ateliers

* un dîner couple

* des activités familiales (jeux, découvertes, visites..)

* des apéros Bioéthique, politique familiale, éducation, doctrine sociale de l’Eglise, consommation, vie professionnelle et familiale… De multiples thèmes pour agir au quotidien ! ### Des activités pour vos enfants Nous vous proposons de participer à ces trois jours avec votre famille, pour vous retrouver et partager avec vos enfants des moments de qualité. Des activités sont prévues ensemble, comme des jeux et les repas. Ils ont aussi des activités rien que eux, pour qu’ils se forment, à leur niveau, découvrent et rayonnent chez vous ! L’occasion d’échanger avec eux sur les thématiques abordées. Les enfants ont des ateliers suivant leur âge : * 12-17 ans – jeux, échanges avec les intervenants des adultes, atelier consommation responsable…

* 7-11 ans – jeux, bricolage, échange avec un prêtre ou une religieuse, atelier 0 déchet…

Inscrivez-vous dès à présent : [https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/2eme-edition-des-familiades](https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/2eme-edition-des-familiades)

2021-08-27T13:30:00 2021-08-27T22:30:00;2021-08-28T08:00:00 2021-08-28T22:30:00;2021-08-29T08:00:00 2021-08-29T14:00:00

