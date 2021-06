GUYANCOURT La Batterie Guyancourt LES FALBALAS La Batterie GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

De 21h à 21h45 Scène 3 : Auditorium Les Falbalas est un ensemble féminin, constitué de quarante-cinq Femmes, qui a vu le jour en septembre 2011. Quarante-cinq femmes exclusivement amateurs, aux voix enthousiastes, aux oreilles intelligentes, à l’œil curieux et au corps engagé qui chantent par cœur et proposent des spectacles musicaux mis en scène. Le groupe est dirigé par Marie Menand et accompagné au piano par Linda Clost et Matias Pizarro. > Plus d’informations sur le site Internet de La Batterie Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Fête de la Musique | Scène 3 La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT

