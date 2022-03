Les Falaises des Roches Noires Villerville Villerville Catégories d’évènement: Calvados

Villerville

Les Falaises des Roches Noires Villerville, 25 juillet 2022, Villerville. Les Falaises des Roches Noires Villerville Tourisme 40 rue du Général Leclerc Villerville

2022-07-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-25 17:00:00 17:00:00 Villerville Tourisme 40 rue du Général Leclerc

Villerville Calvados Sur le chemin du littoral, l’Association Géo Paléo Archéo de Houlgate vous invite à découvrir ce site méconnu, un patrimoine remarquable qui dévoile une coupe naturelle géologique du Pays d’Auge.

(4km/2h30) – Niveau 2 Sur le chemin du littoral, l’Association Géo Paléo Archéo de Houlgate vous invite à découvrir ce site méconnu, un patrimoine remarquable qui dévoile une coupe naturelle géologique du Pays d’Auge.

(4km/2h30) – Niveau 2 +33 6 21 08 53 46 Sur le chemin du littoral, l’Association Géo Paléo Archéo de Houlgate vous invite à découvrir ce site méconnu, un patrimoine remarquable qui dévoile une coupe naturelle géologique du Pays d’Auge.

(4km/2h30) – Niveau 2 Villerville Tourisme 40 rue du Général Leclerc Villerville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villerville Autres Lieu Villerville Adresse Villerville Tourisme 40 rue du Général Leclerc Ville Villerville lieuville Villerville Tourisme 40 rue du Général Leclerc Villerville Departement Calvados

Villerville Villerville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villerville/

Les Falaises des Roches Noires Villerville 2022-07-25 was last modified: by Les Falaises des Roches Noires Villerville Villerville 25 juillet 2022 Calvados Villerville

Villerville Calvados