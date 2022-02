Les falaises des Roches noires Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer Calvados En compagnie d’un géologue, partez à la découverte des falaises entre Trouville et Villerville. Cette coupe géologique naturelle permet d’observer l’évolution des dépôts marins en milieu tropical, la variété des roches qui en découlent, des objets sédimentaires exceptionnels et une grande diversité de fossiles. En y ajoutant les glissements de terrain, un vrai musée de géologie à ciel ouvert s’offre à vous.

En compagnie d'un géologue, partez à la découverte des falaises entre Trouville et Villerville. Cette coupe géologique naturelle permet d'observer l'évolution des dépôts marins en milieu tropical, la variété des roches qui en découlent, des objets sédimentaires exceptionnels et une grande diversité de fossiles. En y ajoutant les glissements de terrain, un vrai musée de géologie à ciel ouvert s'offre à vous.

(5km/2h30) – Niveau 1

