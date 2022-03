Les falaises de Sainte-Honorine-des-Pertes Aure sur Mer Aure sur Mer Catégories d’évènement: Aure sur Mer

Aure sur Mer Calvados Aure sur Mer Dans le cadre de la création d’une future Réserve naturelle Nationale sur des espaces côtiers jurassiques du Calvados, Le Paléospace de Villers sur mer vous propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables.

A Sainte-Honorine-des-Pertes venez découvrir le stratotype historique du Bajocien, ce site qui a servi de référence mondiale pour définir les couches sédimentaires déposées entre 170 et 168 Ma. Outre les fossiles qui caractérisent les différentes strates, il est possible d’observer les effets des mouvements tectoniques sur le paysage ainsi que des résurgences des « pertes » de l’Aure.

