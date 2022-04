Les falaises de Gréville – Sortie nature La Hague, 20 juillet 2022, La Hague.

Les falaises de Gréville – Sortie nature Gréville-Hague 19 Hameau Gruchy La Hague

2022-07-20 09:30:00 – 2022-07-20 Gréville-Hague 19 Hameau Gruchy

La Hague Manche

Ce paysage de côte sauvage, dessiné par la mer et le vent, est composé de landes constituées de fougères, genêts, ajoncs, etc. avec un bocage formé de haies basses sur les coteaux venteux et de haies hautes dans les vallées les mieux abritées. Tout cette terre a inspiré les écrits de Jean Fleury.

