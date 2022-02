Les facéties de Mozart Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Catégories d’évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis

Les facéties de Mozart Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, 18 mars 2022, Bondy. Les facéties de Mozart

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, le vendredi 18 mars à 20:30

**Personnage haut en couleur** Certes enfant surdoué et génie précoce, mais aussi facétieux, rieur, taquin, espiègle. Ce sont ces facettes du compositeur que nous voudrions approcher ce soir, le temps d’un concert. Cette soirée sera donc tout sauf sérieuse, à rebours des sentiers battus de la musique de chambre classique. **Au programme :** 12 variations « Ah, vous dirai-je Maman » K265 W.A. Mozart Trio des Quilles K498 W.A. Mozart La tartine de beurre W.A. Mozart Symphonie des jouets (version 4 mains) L. Mozart **Avec :** **Leïla Pradel** Alto **Nina Roueire** Clarinette **Marie-Clotilde Matrot – Lucie Seillet** Piano Et la complicité de **Bruno Ortega**

entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Avenue Barbusse 93 140 Bondy Bondy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bondy, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Adresse 75 Avenue Barbusse 93 140 Bondy Ville Bondy lieuville Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Departement Seine-Saint-Denis

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bondy/

Les facéties de Mozart Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 2022-03-18 was last modified: by Les facéties de Mozart Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 18 mars 2022 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Bondy

Bondy Seine-Saint-Denis