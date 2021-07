Calonne-Ricouart Mairie de Calonne Ricouart Calonne-Ricouart, Pas-de-Calais Les faces cachées de notre hôtel de ville Mairie de Calonne Ricouart Calonne-Ricouart Catégories d’évènement: Calonne-Ricouart

Pas-de-Calais

Les faces cachées de notre hôtel de ville Mairie de Calonne Ricouart, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Calonne-Ricouart. Les faces cachées de notre hôtel de ville

Mairie de Calonne Ricouart, le samedi 18 septembre à 16:00

Les Faces cachées de notre Hôtel de ville En ces journées du patrimoine nous ferons la visite guidée de notre hôtel de ville de la cave au grenier. on vous racontera avec documents, sa construction, les modifications plus ou moins récentes, les petites histoires et anecdotes concernant cet édifice. Ce sera l’occasion de découvrir des endroits et des coins cachés interdit généralement au public.

entrée libre

Les faces cachées de notre Hôtel de ville Mairie de Calonne Ricouart place René Lannoy Calonne-Ricouart Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calonne-Ricouart, Pas-de-Calais Étiquettes évènement : Autres Lieu Mairie de Calonne Ricouart Adresse place René Lannoy Ville Calonne-Ricouart lieuville Mairie de Calonne Ricouart Calonne-Ricouart