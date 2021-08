Strasbourg Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) Bas-Rhin, Strasbourg Les façades : une balade en compagnie des intellectuels du passé Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Les façades : une balade en compagnie des intellectuels du passé

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS), 18 septembre 2021, Strasbourg.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS)

### Molière, Dante, Shakespeare, Goethe… Découvrez les 28 médaillons qui ornent les façades de la Bnu et qui reflètent dans la pierre le savoir que l’édifice abrite. La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est connue pour les trésors qu’elle renferme mais également pour sa prestigieuse architecture. Au fil des façades et de ses sculptures, découvrez son histoire et son contexte de construction en allant à la rencontre des personnages iconiques qui habillent les murs de la bibliothèque.

Gratuit. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:45:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T13:15:00 2021-09-18T14:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:15:00 2021-09-19T14:15:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

