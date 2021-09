Les Fabuleuses – Théatre de la Grande Echelle Onesse-Laharie, 15 octobre 2021, Onesse-Laharie.

Les Fabuleuses – Théatre de la Grande Echelle 2021-10-15 21:00:00 – 2021-10-15

Onesse-Laharie Landes Onesse-Laharie

Un spectacle insolite

Sur des fables trafiquées de Jean de la Fontaine et de Robert Desnos

Et de rondes et comptines de nos enfances

Le fil rouge :

– Un hommage à la nature

– Une ronde des 4 saisons

– Une bonne dose d’irrespect pour le détournement des fables

– Notre lanterne magique

Le cœur de l’artishow… :

Sous le signe des quatre saisons, baignées des musiques d’Orient et d’Occident, les Fabuleuses vous emmèneront dans leurs rondes de grandes enfants espiègles. Elles viennent du fin fond des couleurs du monde. Elles ont au creux de leur mémoire des fables détournées, inventées, vivantes, des chantefables et comptines de tous les temps qui berceront vos enfances de grandes personnes.

Durée du spectacle : 1 h

Tout public

+33 6 79 70 69 88

Foyer Onessois d’éducation populaire

dernière mise à jour : 2021-09-15 par