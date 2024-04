Les Fabuleuses Histoires des petits lutins Cassiniens Vendresse, dimanche 15 décembre 2024.

Les Fabuleuses Histoires des petits lutins Cassiniens Vendresse Ardennes

Visiblement, ils n’ont pas très envie de travailler… Profitez-en pour les rencontrer et écouter leurs drôles d’histoires de Noël. Partagez un moment avec les lutins et qui sait… vous rencontrerez peut-être l’homme en rouge. Rassemblez vous autour d’une boisson bien chaude et d’un petit gouter dans ce cadre féérique et enchanteur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-15

fin : 2024-12-15

Couvent des Cordeliers

Vendresse 08160 Ardennes Grand Est infos@la-cassine.com

