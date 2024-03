Les Fabuleuses Histoires de Bobby Watson L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence, jeudi 4 avril 2024.

Un mélange jubilatoire de strass, de plumes, de paillettes et d’échecs éblouissants, hors du raisonnable.

Bobby Watson est une spécialiste de music-hall d’appartement et de jardin. Elle arrive chez ses hôtes, toute pleine d’énergie pailletée et survoltée, pour présenter ses attractions festives et burlesques. Elle s’applique à réaliser ce qu’elle suppose que tout le monde attend et que personne ne pouvait imaginer qu’elle fasse. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-05

L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

