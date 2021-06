Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand, Dordogne Les Fabulesques Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

Les Fabulesques Coly-Saint-Amand, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Coly-Saint-Amand. Les Fabulesques 2021-07-16 – 2021-07-18

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand « Du vent dans les branches de Sassafras »

Une parodie de western de René de Obaldia

En plein air

Deux formules au choix

Dîner à 19h + spectacle : 14€

Spectacle à 21h : 5 à 7 € « Du vent dans les branches de Sassafras »

Une parodie de western de René de Obaldia

En plein air

Deux formules au choix

Dîner à 19h + spectacle : 14€

Spectacle à 21h : 5 à 7 € +33 5 53 51 98 92 « Du vent dans les branches de Sassafras »

Une parodie de western de René de Obaldia

En plein air

Deux formules au choix

Dîner à 19h + spectacle : 14€

Spectacle à 21h : 5 à 7 € Accueil patrimoine dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Coly-Saint-Amand Adresse Ville Coly-Saint-Amand lieuville 45.06331#1.24742