Jarnages Creuse 30 rue grande Jarnages Creuse Jarnages Auberge l’Alzire – gratuit Les fabriques à musique permettent aux enfants de vivre une expérience de création unique en découvrant les processus d’écriture et de composition d’une oeuvre musicale. En partenariat avec : le Son des Monts / la Sacem & la classe des CM de Jarnages & scène ouverture (avec l’école de musique et des groupes locaux). Soirée suivie d’une scène ouverte. +33 5 55 84 47 27 Auberge l’Alzire – gratuit 30 rue grande Jarnages Jarnages

