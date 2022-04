Les Fables, 25 mai 2022, .

Les Fables

2022-05-25 14:30:00 – 2022-05-25

Dix fables pour réentendre l’éblouissement d’une langue, ce beau français ludique et trépidant, qui par sa sonorité seule fait surgir les caractères des personnages, qui par sa fluidité et sa rigueur est un véritable trésor à mettre en bouche, qui par son extraordinaire modernité, continue d’interroger la société des hommes. Chaque fable est un petit bijou ciselé par un orfèvre de génie et gravée à tout jamais dans nos mémoires d’adultes.



Que surgissent, chantent et dansent autour de nous, Mouche, Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, Roseau, Héron, Corbeau, Canard, Renard, Grenouille, Chien, Loup et autres compères !



De Jean de La Fontaine

Mise en scène : Laurence Janner

Avec Marianne Fontaine, Jocelyne Monier et Phabrice Petitdemange



À partir de 5 ans

(durée : 50 min)

Chaque fable est un petit bijou ciselé par un orfèvre de génie et gravée à tout jamais dans nos mémoires d’adultes.

Dix fables pour réentendre l’éblouissement d’une langue, ce beau français ludique et trépidant, qui par sa sonorité seule fait surgir les caractères des personnages, qui par sa fluidité et sa rigueur est un véritable trésor à mettre en bouche, qui par son extraordinaire modernité, continue d’interroger la société des hommes. Chaque fable est un petit bijou ciselé par un orfèvre de génie et gravée à tout jamais dans nos mémoires d’adultes.



Que surgissent, chantent et dansent autour de nous, Mouche, Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, Roseau, Héron, Corbeau, Canard, Renard, Grenouille, Chien, Loup et autres compères !



De Jean de La Fontaine

Mise en scène : Laurence Janner

Avec Marianne Fontaine, Jocelyne Monier et Phabrice Petitdemange



À partir de 5 ans

(durée : 50 min)

dernière mise à jour : 2022-04-27 par