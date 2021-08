Courlay Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle Courlay, Deux-Sèvres Les Fables se dessinent et se racontent… par Philippe Gaufreteau Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle Courlay Catégories d’évènement: Courlay

Deux-Sèvres

Les Fables se dessinent et se racontent… par Philippe Gaufreteau Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle, 18 septembre 2021, Courlay. Les Fables se dessinent et se racontent… par Philippe Gaufreteau

Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle, le samedi 18 septembre à 15:00

### Désormais habitué de la Tour Nivelle, le talentueux illustrateur local Philippe Gaufreteau revient pour faire revivre les personnages des Fables de Jean de La Fontaine. Les participants colorient le décor d’une fable et créent les personnages qu’ils mettent en scène à la manière du « kamishibaï » (technique d’origine japonaise qui consiste à lire un conte par l’intermédiaire d’images qui défilent dans un petit théâtre en bois appelé « butaï »). Les participants rapportent leur production à la maison.

Tarif : 5 € – Gratuit pour les moins de 18 ans. Sur inscription.

Désormais habitué de la Tour Nivelle, le talentueux illustrateur local Philippe Gaufreteau revient pour faire revivre les personnages des Fables de Jean de La Fontaine. Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle La Tour Nivelle, 79440 Courlay Courlay Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Courlay, Deux-Sèvres Autres Lieu Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle Adresse La Tour Nivelle, 79440 Courlay Ville Courlay lieuville Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle Courlay