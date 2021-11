Les fables ou le jeu de l’illusion Théâtre le Liburnia, 6 janvier 2021, Libourne.

de l’Agence de voyages imaginaires – Cie Philippe Car —————————————————– ### Jeudi 6 janvier à 20h30 ### au Théâtre le Liburnia Dès 10 ans | Durée : 1h40 Entrez tambours battants dans l’univers coloré et fantasque de l’Agence de voyages imaginaires qui réinterprète avec une grande liberté les Fables de Jean de la Fontaine. Dans une ambiance de comédie musicale, et menées par un personnage central « Gaïa », une vingtaine de fables sont jouées, chantées, racontées… Il y a les « incontournables » qui apportent au spectateur la joie viscérale de retrouver le fil de leur enfant intérieur, et d’autres beaucoup moins connues. Un spectacle jubilatoire et incisif qui, en moralité, sera d’une énergie communicative ! Le petit + : Prolongez le spectacle en réservant votre « table nomade » – repas musical – après le spectacle ! **D’après Jean de La Fontaine** **Mise en scène :** Philippe Car **Avec :** Lucie Botiveau, Valérie Bournet, Nicolas Delorme et Vincent Trouble **Régie générale et manipulations au plateau :** Valérie Pocreau **Composition musicale :** Vincent Trouble et Nicolas Delorme **Création lumières :** Julo Etiévant **Costumes :** Christian Burle **Décor et accessoires :** Jean-Luc Tourné et Yann Norry **Création son :** Christophe Cartier **Création des images vidéos :** Nicolas Delorme **Régie lumière :** Anaëlle Michel **Régie son :** Benjamin Delvalle **Assistanat à la mise en scène :** Laurence Bournet **Création de l’expo et des loges :** Maëva Longvert et Yann Norry **Direction et conseils en technique :** Benoit Colardelle

Plein tarif : 24€ / Tarif spécial (groupe 10+, CE) : 19€ / Tarif réduit (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, séniors 62ans+) : 12€ / Tarif mini (-12ans, minimas sociaux) : 6€

Réinterprétation jubilatoire des Fables de La Fontaine

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde



