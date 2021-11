Brétigny-sur-Orge THEATRE BRETIGNY Brétigny-sur-Orge, Essonne Les fables ou le jeu de l’illusion / Cie Philippe Car / Agence de voyages imaginaires THEATRE BRETIGNY Brétigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge

Cie Philippe Car / Agence de voyages imaginaires d’après Jean de La Fontaine mise en scène Philippe Car L’Agence de voyages imaginaires est de retour ! Ces comédiens-musiciens-farceurs inclassables ont l’art inégalé de revisiter les classiques. Après Molière, Shakespeare ou Rostand, ils entendent raviver la plume fougueuse et acérée du fabuliste La Fontaine. Salsa, rock, ragtime, slam, théâtre d’ombres, marionnettes, décors manipulés à vue, costumes d’une ingénieuse inventivité sont réunis pour traverser une vingtaine de fables décrivant un monde de fauves et de proies. Portés par l’audace des facétieuses paraboles animalières et inspirés par l’énergie carnavalesque sud-américaine, ils stimuleront tout à la fois nos zygomatiques et nos neurones. Et cerise sur le gâteau, la troupe nous invitera à sa table pour poursuivre la soirée. Maitre Corbeau sera-t-il de la partie ? Un spectacle jubilatoire d’une pénétrante lucidité. _**Zibeline**_ _**SAM 27 NOV**_ _**20H**_ _**Théâtre Brétigny**_ _**L’AFTER**_ _**Après le spectacle, rejoignez les Tables Nomades pour partager**_ _**avec les artistes un repas aux saveurs des voyages, autour de quelques chansons.**_ _**(sur réservation, places limitées)**_

THÉÂTRE MUSIQUE & Après le spectacle, rejoignez les Tables Nomades pour partager avec les artistes un repas aux saveurs des voyages, autour de quelques chansons.

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T21:45:00

