Les fables Martigues, 28 octobre 2022, Martigues.

Les fables

19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues

2022-10-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-28 20:45:00 20:45:00

Martigues

Bouches-du-Rhône

Martigues

La Fontaine décrit un monde de fauves et de proies, où le comique ne compense pas le tragique, et où l’on ne pardonne pas à la naïveté. Tel un laboratoire de recherche exposé aux yeux du public, le plateau se fait aussi agora. Une vingtaine de fables sont ainsi confrontées entre constats du passé et problématiques de notre époque. Dites, jouées, chantées, commentées, détournées, poursuivies, interrompues… chaque interprète vient animer nos réflexions contemporaines et mettre nos comportements en perspective. L’occasion de redécouvrir ce chef d’œuvre sous un angle inattendu !

Quelle audace de s’attaquer au monument littéraire que sont les Fables de La Fontaine ! Sous la direction de Philippe Car, l’Agence de Voyages Imaginaires revisite ce grand classique avec humour, non sans mettre nos certitudes à l’épreuve.

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 http://www.les-salins.net/

La Fontaine décrit un monde de fauves et de proies, où le comique ne compense pas le tragique, et où l’on ne pardonne pas à la naïveté. Tel un laboratoire de recherche exposé aux yeux du public, le plateau se fait aussi agora. Une vingtaine de fables sont ainsi confrontées entre constats du passé et problématiques de notre époque. Dites, jouées, chantées, commentées, détournées, poursuivies, interrompues… chaque interprète vient animer nos réflexions contemporaines et mettre nos comportements en perspective. L’occasion de redécouvrir ce chef d’œuvre sous un angle inattendu !

Martigues

dernière mise à jour : 2022-06-28 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues