du jeudi 13 février 2020 au samedi 14 mars 2020

Les Fables d’Esope sont une source inépuisable d’inspiration, Jean de la Fontaine en tira les siennes. Tandem et la Médiathèque Jean Jaurès présentent une exposition de dessins originaux et de reproductions issues de l’album illustrant les plus connues des Fables d’Esope par Jean-François Martin. L’album a été couronné du prix Bologna Ragazzi Award catégorie « Fiction ». Amateurs de typographie, de graphisme et d’illustration, vous ne manquerez pas cette exposition !

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

