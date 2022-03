Les fables de Mingus Hôpital Bretonneau Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les fables de Mingus Hôpital Bretonneau, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Pour fêter les 100 ans de la naissance Charles Mingus, venez découvrir les classiques de cette figure emblématique du jazz américain. En 2022 nous fêtons les 100 ans de la naissance d’une figure emblématique du jazz américain : Charles Mingus. Contrebassiste, compositeur et pianiste, il demeure aujourd’hui l’un des plus grands musiciens de l’histoire du jazz. Allant du be-bop au free jazz collectif, l’œuvre de Mingus fait preuve d’une multiplicité d’influences : la musique classique, le swing, le blues, le gospel, et le be-bop de Duke Ellington. Musiciens : Arnaud Cuisinier, contrebasse, Benjamin Moussay, piano, Joe Quitkze, Batterie, Jean-Charles Richard, saxophone, Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre Paris 75018 Contact : 01 71 28 76 90 https://fables-de-mingus.eventbrite.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 Concert;Musique

Date complète :

2022-03-18T19:30:00+01:00_2022-03-18T21:00:00+01:00

MT

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Hôpital Bretonneau Adresse 23 rue Joseph de Maistre Ville Paris lieuville Hôpital Bretonneau Paris Departement Paris

Hôpital Bretonneau Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les fables de Mingus Hôpital Bretonneau 2022-03-18 was last modified: by Les fables de Mingus Hôpital Bretonneau Hôpital Bretonneau 18 mars 2022 Hôpital Bretonneau Paris Paris

Paris Paris