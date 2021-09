Le Mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans, Sarthe “Les Fables de La Fontaine” : un spectacle de la Comédie française Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Avec ce spectacle signé par Robert Wilson, les Fables de La Fontaine font une entrée remarquée au répertoire de la Comédie-Française, le 30 janvier 2004. Dès le lever de rideau, ils sont là, ces animaux imaginés par La Fontaine pour nous déciller les yeux sur la fragile condition d’humain. Pour les faire vivre, les comédiens de la Comédie-Française se sont métamorphosés en bêtes masquées, tour à tour rugissant, croassant et dansant. En dix-neuf fables, ils font surgir l’univers plein d’humour et de justesse du célèbre moraliste. Un film de Don Kent. (France, 2005) Tout-public.

Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T16:40:00

