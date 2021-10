Les Fables de la Fontaine Saint-Valery-sur-Somme, 21 décembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

Les Fables de la Fontaine Saint-Valery-sur-Somme

2021-12-21 – 2021-12-22

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme

COMÉDIE FROMAGÈRE EN ALEXANDRINS

Spectacle familial partir de 6 ans

Il y a du nouveau au Royaume des Animaux. Un roi Lion vient d’arriver aux affaires, et il compte bien régler les problèmes de son pays – petits conflits et grands litiges – par la bonté et la douceur. Il charge Ronge-Grain le rat, son messager, de convier au palais tous ceux qui ne s’entendent plus : le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, la cigogne… À la table du roi, la loi du plus fort résistera t-elle à la parole qui répare tout ?

Cette introduction est le point de départ de notre spectacle, c’est aussi est surtout le récit d’une fable d’Ésope “La Royauté du Lion”, dont l’oeuvre inspira largement Jean de la Fontaine. Pour notre adaptation des Fables, nous manions en permanence ce dialogue entre les deux poètes. Nous ne nous contentons pas de dire les Fables, nous avons écrit pour la famille un pièce de théâtre gaie, cocasse. C’est une comédie pour les petits comme pour les grands, qui convie tous les héros-animaux des poèmes récités si sagement au tableau par des générations d’écoliers.

Transposées dans notre monde moderne, sans rien perdre de la langue majestueuse, ces propositions révèlent à la fois le génie de leur auteur, mais nous éclairent aussi sur nos sociétés contemporaines et sur notre humanité.

​

Servies par deux acteurs, ces historiettes se servent du monde animal pour instruire les hommes. Le duo est irrésistible, il allie le rire à la tendresse. L’élégance, l’humour, et la gaieté sont les maîtres mots de cette nouvelle création pour les spectateurs au cœur d’enfant. Bienvenue dans notre humain bestiaire !

Textes Jean de la Fontaine

Adaptation Yann Palheire

Mise en scène, intérprétation Yann Palheire et Willy Michardière

Costumes Maxence Rapetti-Mauss

Lumières Antonin Mauduit

Ce spectacle peut-être proposé en représentations scolaires pour les écoles élémentaires, mais aussi pour les collèges. En ce cas, nous contacter pour accéder au portail pédagogique offert par notre troupe autour du spectacle.

​

​

+33 6 32 60 16 59 https://www.latroupesoliles.fr/

​

troupesolilès

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2021-10-24 par