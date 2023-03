Les fables de la fontaine L’AKTEON THEATRE, 10 avril 2023, PARIS.

Du 11 mars au 14 mai 2023 Dates supplémentaires les 10 avril et 08 mai Merc/Sam/Dim et tous les jours pendant les vacances A 14h30 A partir de 5 ans Une initiation ludique et pédagogique aux Fables de La Fontaine sur fond de ventriloquie pour petits et grands ! Venez découvrir La Fontaine à travers 5 de ses célèbres fables, le Loup et l’Agneau, le Lièvre et la Tortue, le Lion et le Rat, la Cigale et la Fourmi et le Corbeau et le Renard, racontées et illustrées par les animaux eux-mêmes ! Apprendre en s’amusant ! Durée 50 mn Cie L’heure au spectacle Mise en scène : Catherine Prugnard Textes : Esope et Jean de La Fontaine Pièces écrites par Claude Vénéreau Avec Claude Monlouis Assistante plateau : Catherine Prugnard La presse en parle TELERAMA “A voir en famille!” LE PARISIEN “ Une relecture ludique et accessible des fameuses fables. » CITIZEN KID « Une initiation ludique et pédagogique pour les petits. » LA MUSE « Familial et pédagogique, ce specatcle permet aux enfants une découverte à leur portée des Fables de La Fontaine » La Chapelle Harmonique

