Artemusica Paris fête ses 10 ans! Dans le cadre de son Festival de musique de chambre, retrouvez les fables de la Fontaine mises en musique, spectacle musical pour enfants en français et LSF Dans le cadre de son Festival de Musique de chambre du 14 au 18 Juin 2023, Artemusica Paris propose le Samedi 17 Juin à 11h à l’Hôtel de Sauroy, Paris 3 ème: Les fables de la Fontaine mises en musique- Spectacle musical pour enfants en français et LSF. Création 2022, en quintette à cordes avec contrebasse 1 Comédien et 1 récitant LSF . Musique: St Saëns, Debussy, Couperin, Gershwin … / arrangements J. Gandard Décors: Ecole Maternelle Turenne Entrée Libre Hôtel de Sauroy 58 Rue Charlot 75003 Paris Contact : https://www.artemusica-paris.com artemusicaparis@gmail.com

