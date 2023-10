Les Fables de La Fontaine avec l’Orchestre Colonne Salle Colonne Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 10h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

15€ / 10€ (réduit)

Venez en famille vivre les Fables de La Fontaine mises en musique !

Nul ne peut les ignorer ! Elles font partie de l’inconscient collectif en raison de la sagesse malicieuse de leur propos… Les fables de Monsieur de La Fontaine et ses personnages prennent vie devant vous grâce à l’alliance du texte et de la musique !

Elles ont inspiré nombre de compositeurs et compositrices à travers les siècles. Ainsi vous voyagerez au gré des styles et des époques dans un monde tour à tour farceur et poétique.

Riche occasion pour découvrir toutes les couleurs des instruments de notre orchestre : claviers, bois, cordes et percussions.

Salle Colonne 94 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris

Contact : http://www.orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/events/3611108112492942/3611108822492871/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/3611108112492942/3611108822492871/?ref=newsfeed https://orchestrecolonne.mapado.com/

Orchestre Colonne