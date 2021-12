Paris A la Folie Théâtre île de France, Paris Les Fables de la Fontaine A la Folie Théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Fables de la Fontaine A la Folie Théâtre, 12 janvier 2022, Paris.

mercredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

Du mercredi 16 février 2022 au dimanche 27 février 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

Du mercredi 12 janvier 2022 au dimanche 13 février 2022 :

mercredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

payant

Dix-neuf fables intégrales de La Fontaine, traitées avec humour, telles que vous ne les avez jamais vues ! Quatre comédiens énergiques incarnent dix-neuf fables de Jean de La Fontaine dans le respect du texte original. Ils donnent vie à chacun des animaux avec humour. Un spectacle rythmé, compréhensible et captivant pour les petits comme pour les grands. Auteur : Jean de la Fontaine Mise en scène : Joyce Brunet Distribution : Marie Burel ou Lissa Trocmé, Marlène Morro ou Joyce Brunet, Olivier Banse ou Martin Verschaeve, Jean Siffermann ou Rachid Seffouh Durée : 55 min Presse : TT – Les Fables les plus connues de maître La Fontaine y sont interprétées joyeusement, voire chantées. L’ensemble s’enchaîne à un rythme énergique …Un spectacle poétique et drôle. TELERAMA Une belle réussite qui n’est pas pour déplaire aux parents qui redécouvrent un pan de leur jeunesse… » Pariscope Tout devient compréhensible pour les enfants- Lamuse A la Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt Paris 75011 Contact : 0139603818 ciedeos@free.fr https://www.encompagniedeos.fr/ https://www.facebook.com/fableseos Enfants;Loisirs;Théâtre;Humour

A la Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt Paris 75011