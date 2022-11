Les Fables – Cie Philippe Car

Les Fables – Cie Philippe Car, 6 décembre 2022, . Les Fables – Cie Philippe Car



2022-12-06 20:00:00 – 2022-12-06 EUR 14 14 Spectacle musical d’après les Fables de La Fontaine.



Dans cette libre adaptation des textes de La Fontaine, les 4 comédiens-musiciens jonglent avec une vingtaine de fables tour à tour dites, jouées, chantées, commentées, détournées, interrompues, poursuivies… Chaque scène vient avec humour et parfois effroi animer nos réflexions contemporaines. Gaïa, la Terre, se glisse entre les fables dans un dialogue âpre et désabusé avec l’Homme : une micro-série dont on suit l’histoire avec suspense !



Dans le cadre de TOI’TS THÉÂTRE – 4e édition

Une proposition de l’Agence de Voyages Imaginaires en collaboration avec la Fondation de Marseille.



Tout public – accessible à partir de 10 ans



••• Autour du spectacle

• Découvrez l’exposition des 250 fables (illustrations, photos, vidéos, son…) présentée au restaurant Les Grandes Tables.

• Avant et après spectacle offert : Initiation au théâtre avec Philippe Car puis petit plat partagé avec les artistes. Spectacle musical d’après les Fables de La Fontaine. https://www.lafriche.org/evenements/les-fables/ dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville