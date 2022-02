LES FABLES Béziers, 12 mars 2022, Béziers.

LES FABLES Béziers

2022-03-12 – 2022-03-12

Béziers Hérault

20 EUR L’Agence de voyages imaginaires joue avec les fables de La Fontaine.

Les Fables ou le Jeu de l’Illusion questionne le mode d’être et d’existence de l’homme dans son rapport au monde, à la nature et tout simplement à l’autre. Celui qui est différent… Tel que La Fontaine l’a posé, de façon habilement dissimulée,

il y a quelques siècles, et tel qu’il se pose encore aujourd’hui. Tel un laboratoire de recherche exposé aux yeux du public, le plateau se fait aussi agora.

Il ne s’agit pas de s’en tenir à une lecture univoque des Fables mais de les poser en objet de partage en confrontant les constats du passé aux problématiques de notre époque ; comme un fertile terreau extirpé de l’inconscient collectif, qui viendra animer nos réflexions contemporaines et mettre nos comportements en perspective.

D’après Jean de La Fontaine / Création collective

Mise en scène : Philippe Car

Avec : Valérie Bournet, Nicolas Delorme, Martin Mabz et Élise Pignard

Manipulations au plateau : Valérie Pocreau

Composition musicale : Vincent Trouble et Nicolas Delorme

Création lumières : Julo Etiévant

Costumes : Christian Burle

Décor et accessoires : Jean-Luc Tourné et Yann Norry

Création son : Christophe Cartier

Création des images vidéos : Nicolas Delorme

Régie générale : Valérie Pocreau / Annaëlle Michel

Régie lumière : Anaëlle Michel

Régie son : Benjamin Delvalle / Christophe Cartier

Assistanat à la mise en scène : Laurence Bournet

Création de l’expo et des loges : Maëva Longvert et Yann Norry

Direction et conseils en technique : Benoit Colardelle

Mercis à Gil Aniorte Paz pour sa chanson (Le chien qui perd sa proie pour l’ombre), à Cart1 pour son graff du Corbeau, à Benjamin Pecqueur pour la vidéo de Philomène et Progné, à Roberto Iacono pour les illustrations de la rivière et du Savetier, à Rémi de Vos et Dominique Cier pour leurs contributions à l’écriture, à Lola Mareels, Marion Benetto et Annaëlle Hodet (special thanks) pour leurs contributions à l’assistanat, à Simon Whetham et à nos supers stagiaires, à tout·e·s nos bienveillant‧e‧s ami·e·s riches de bons conseils et à Anna Raisin Dadre notre administratrice prodige !

Photos : Elian Bachini

Coproducteurs

Le théâtre du Gymnase et Bernardines/Marseille, Scène Nationale 61, Scène Nationale de Saint-Nazaire,

Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon, Pôle Arts de la Scène — Friche la Belle de Mai

Bonlieu Scène nationale Annecy, Le Cratère — Scène Nationale d’Alès, Le Grand Angle — Scène Régionale Pays Voironnais, Espace Lino Ventura — Mairie de Garges-lès-Gonesse, Théâtre Chevilly-Larue André Malraux,

La Machinerie — Théâtre de Vénissieux, Service culturel de Durance Luberon Verdon Agglomération — Théâtre Jean le Bleu, Théâtre de La Renaissance – Mondeville.Avec le soutien de l’Institut Français – Ville de Marseille pour le voyage d’étude à Barranquilla/Colombie ; la SPEDIDAM, Département des Bouches-du-Rhône – Centre départemental de créations en résidence.Aide à la composition musicale : Le Sémaphore/Théâtre de Cébazat.

L’Agence de Voyages Imaginaires est conventionnée par la DRAC PACA, la Ville de Marseille et subventionnée par le Conseil Départemental des Bouches du-Rhône et la Région Sud.

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-02 par SCENE DE BAYSSAN